Forchheim vor 1 Stunde

Comic-Hefte

"Gratis Comic Tag" - Stadtbücherei bietet kostenlose Hefte und Zeichnenworkshop an

Am Samstag, 14. Mai, findet in der Stadtbücherei Forchheim der "Gratis Comic Tag" statt. Interessierte allen Altersklassen können hier bis zu fünf Comic-Hefte umsonst erwerben. Zusätzlich bietet die Bücherei einen Comic-Zeichnen-Workshop an.