Am Mittwochmorgen (23. Juni) gegen 7.40 Uhr ist ein 73-Jähriger mit einem Schulbus, besetzt mit elf Kindern, auf der Staatsstraße 2244 von Eggolsheim in Richtung Forchheim gefahren. Er wurde dabei von einem bislang Unbekannten in einem schwarzen Mercedes überholt, sodass auf der Gegenfahrbahn eine entgegenkommende 32-jährige Fahrerin sehr stark abbremsen musste.

Auch den Bus schnitt der Mercedesfahrer, so dass dieser in den Grünstreifen ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Auch der Vollbremsung der Pkw-Fahrerin war es zu verdanken, dass kein folgenschwer Unfall mit Frontalzusammenstoß passierte.

Die Polizei sucht nach Hinweisen: So wird der Mann beschrieben

Der Mercedes-Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 35 Jahre alt, kurze Haare im Nacken, längere Haare auf dem Kopf. Wer sachdienliche Hinweise auf den Fahrer des schwarzen Mercedes geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.