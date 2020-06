In Forchheim ist es in der Nacht zum Donnerstag (25. Juni) zu einem Unfall in der Nähe des Bahnhofes gekommen.

Wie die Agentur News5 berichtet, war ein 21-jähriger VW-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Theodor-Heuss-Allee unterwegs und wollte an der Ecke Adenauerallee/Bayreuther Straße nach rechts abbiegen, um der Bayreuther Straße zu folgen.

21-Jähriger kommt mit seinem VW von der Fahrbahn ab und kracht in eine Straßenlaterne

Das Fahrzeug kam den Angaben zufolge nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen eine Straßenlaterne. Der VW war mit insgesamt vier Personen besetzt, wovon drei verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Die Front des Autos wurde stark beschädigt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lampenschirm der Straßenlaterne ebenfalls beschädigt, welcher von den Stadtwerken noch in der Nacht entfernt wurde. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

Dies ist eine ungesicherte Erstmeldung. Wir aktualisieren diese, sobald weitere Informationen vorliegen.