Die Tourist-Information der Stadt Forchheim bietet unter dem Motto „Friedhöfe haben eine Geschichte“ fachkundige Führungen mit einem Gästeführer durch den alten und den neuen Friedhof in Forchheim an, erklärt die Stadt Forchheim in einer Pressemitteilung.

Diese Führungen zur Historie und Kultur der städtischen Friedhöfe werden zu folgenden Terminen angeboten:

Mittwoch, 17.11.2021, 15.00 Uhr

Samstag, 20.11.2021, 15.00 Uhr

Themen während der Rundgänge sind die Historie der beiden Forchheimer Friedhöfe, die Geschichte unterschiedlicher Bestattungsarten bzw. Bestattungsriten und die Besichtigung interessanter Forchheimer Grabstätten mit Informationen zu verstorbenen Persönlichkeiten der Forchheimer Stadtgeschichte.

Treffpunkt ist jeweils an der Aussegnungshalle des Alten Friedhofes an der Birkenfelder Straße, die Führungsgebühr beträgt 6,00 Euro. Voranmeldungen nimmt die Tourist-Information Forchheim in der Kapellenstraße 16, 91301 Forchheim, Tel. 09191 714 337 entgegen.