Am Wochenende (04./05. September) findet zum vierten Mal das Food-Truck-Festival in Forchheim statt. Im Angebot sind Speisen aus aller Welt. Das berichtet der Veranstalter.

Food-Truck-Festival Forchheim: 2021 gibt es Einschränkungen

In den mobilen Küchen wird das Essen zubereitet. "Ein Fest ganz im Zeichen des internationalen kulinarischen Genusses", erklärt der Veranstalter. Abgedeckt werden soll nämlich "die Vielfalt unterschiedlichster Essenskulturen dieser Welt" - und das alles an einem Ort. Mit Fast Food habe das ganze allerdings wenig zu tun, denn Streetfood sei "durchaus nahrhaft".

Die Veranstaltung findet auf dem Ausstellungsgelände in Forchheim (Kreuzung Boschstraße / Hafenstraße) statt. Bereits zum vierten Mal rollen die Wägen an. Die Veranstaltungszeiten sind am Samstag (04. September) von 12 bis 21 Uhr, am Sonntag (05. September) von 12 bis 19 Uhr. Der Veranstalter erwartet zahlreiche Gäste, denn im letzten Jahr musste das Festival coronabedingt pausieren. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung jedoch genehmigt - unter Auflagen:

Das Gelände wird eingezäunt, um eine Besucherbeschränkung durchzusetzen

Die Kontaktdaten werden über die LUCA-App, die Corona-Warn-App oder analog erfasst

Zwischen den Ständen und Tischen herrscht größerer Abstand

Es gibt überall Desinfektionsmittelspender

Maskenpflicht außer beim Verzehr beziehungsweise am Tisch

Hygienebeitrag: Zwei Euro (Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen)

Festival auch in anderen fränkischen Städten: So kam es an

Im Angebot sind verschiedene Speisen wie Burger, Pulled Pork, Hot Dogs, Gekochtes und Gegrilltes sowie Spezialitäten aus dem Smoker, Burritos und auch veganes Essen. In Höchstadt fand das Festival bereits Anfang August statt.

