Thomas Wilfling, amtierender Vorsitzender des Kreisjugendrings, freut sich, dass es auch dieses Jahr trotz der äußeren Umstände einen Ferienpass im Landkreis Forchheim gibt. Das teilt der Kreisjugendring Forchheim mit.

Auf dem Titelbild des Ferienpasses ist das Gewinnerbild des diesjährigen Malwettbewerbes zu sehen. Das Thema in diesem Jahr war „Leben mit Einschränkungen – Na und!?“. Mit ihrem tollen, originellen Bild hat Madlen Lettner, 12 Jahre alt, den Malwettbewerb gewonnen. Auf dem 2. Platz liegt Sophia Hoh, 12 Jahre alt sowie auf dem 3. Platz Paula Groß, 9 Jahre alt. Vielen Dank an alle, die beim Malwettbewerb mitgemacht und uns fleißig Bilder geschickt haben.

Der Ferienpass 2021 kann in den Städten, Märkten, Gemeinden, in einigen Buchläden in der Stadt Forchheim und in der Geschäftsstelle des KJR gekauft werden. Da der Ferienpass in diesem Jahr etwas dünner ausfällt, haben wir wieder den Preis angepasst. Der Ferienpass kostet 2,00 € pro Stück.

Für 3,00 € kann der Pass auch online gekauft werden. Um den Ferienpass zu bestellen, schicken Sie uns eine E-Mail mit der gewünschten Anzahl und der Adresse an info@kjr-forchheim.de. Der Pass wird verschickt, sobald das Geld auf unserem Konto eingegangen ist.

Er ist wieder vom 01.07.2021 bis zum 30.09.2021 für Kinder und Jugendliche des Landkreises Forchheim gültig und ermöglicht mit den enthaltenen Gutscheinen in dieser Zeit den ermäßigten oder zum Teil auch kostenlosen Eintritt in viele Schwimmbäder, Museen, Sportanlagen, Veranstaltungen etc. des Landkreises und darüber hinaus.

Im Vorfeld sollte bei dem jeweiligen Anbieter erfragt werden, ob die Angebote auch wirklich stattfinden können.