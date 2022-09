Wie die AWO Forchheim berichtet, gab es nun nach langer Zeit Corona-Pause endlich wieder die Möglichkeit für ihre ehrenamtlichen Chancenpaten*innen sich unbeschwert zu treffen und miteinander Zeit zu verbringen.

Die finanziellen Mittel dazu wurden bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt unter dem Motto „Bergauf“, einer Förderung zur Stärkung des Ehrenamts, beantragt. Als die freudige Nachricht kam, dass die Fördergelder genehmigt sind, wurde überlegt, wann und wie es losgehen könnte. Drei Treffen waren schnell geplant.

Das erste fand nun am Samstag, 17.09.22, statt. Zuerst ging es gemeinsam auf den Kellerwald in Forchheim. Auf Birgits Schindler-Keller konnten sich die teilnehmenden Chancenpaten*innen mit ihren Schützlingen in gemütlicher Runde austauschen und schlemmen. Besonders schön war dabei, dass sich Patenkinder und die Kinder der Ehrenamtlichen so toll verstanden. Es wurden Bilder gemalt, Musik gehört und gemeinsam gespielt. Im Anschluss ging es bewegt weiter. Eine szenische Nachtstadtführung durch Forchheims Innenstadt stand an. Große Augen wurden gemacht, als die toll verkleidete Schauspielerformation des Forchheimer Theaters alle Beteiligten auf eine kleine Fantasiereise durchs Mittelalter mitnahm. Obwohl es doch schon empfindlich kühl wurde, genossen alle Chancenpaten*innen und Kinder dieses tolle Erlebnis.

Bald sind die weiteren zwei „Bergauf-Aktionen“ geplant. Einmal wird es hoch hinaus in den Klettergarten gehen, während eine Wanderung durchs schöne Forchheimer Umland den Abschluss bildet. Die AWO Forchheim hofft, dass die Chancenpaten*innen so wieder frischen Wind um die Nase bekommen und den Kopf frei für die neuen und spannenden Herausforderungen, die wohl noch kommen werden.

Die Chancenpaten*innen der AWO Forchheim suchen weiterhin Verstärkung. Wer sich gern engagieren möchte und Teil eines tollen Ehrenamt-Teams werden will, ist herzlich willkommen. Jeder kann sich dort nach seinen individuellen Möglichkeiten und Interessen ehrenamtlich einbringen. Im Moment wird dringend Unterstützung im Forchheimer Landkreis, in Behringersmühle und Obertrubach, gesucht.

Wer hat Lust und Zeit, dort lebenden Menschen mit Migrationshintergrund die deutsche Sprache etwas näherzubringen? Vorlesen, Gespräche, Spiele, vieles ist möglich… Interessenten können anrufen unter: 09191/3405949 oder auch mobil unter: 0176/45558403.