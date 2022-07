"Lesen, was geht!" Wie die Stadt Forchheim erklärt, sei das das Motto des Sommerferien-Leseclubs, der in der Forchheimer Stadtbücherei seit vielen Jahren durchgeführt werde. "Alle Lesefreudigen zwischen elf und 14 Jahren können sich ab sofort in der Stadtbücherei Forchheim anmelden und exklusiv tolle Medien ausleihen, die speziell für die Club-Mitglieder angeschafft worden sind. Die Aktion läuft bis zum 17. September", heißt es in der Mitteilung.

Für jedes gelesene Buch, Comic oder Hörbuch bekomme man einen Stempel in das dafür vorgesehene Sommer-Journal. Außerdem fänden Club-Veranstaltungen statt, für die man ebenfalls einen Stempel erhält. Viel-Leser*innen würden belohnt: beim Abschlussfest warteten "tolle Preise".

Im letzten Jahr beteiligten sich 194 Bibliotheken am Sommerferien-Leseclub. Und rund 17.500 Teilnehmende lasen insgesamt mehr als 139.700 Medien. Damit sei der Sommerferien-Leseclub das erfolgreichste Ferienprogramm Bayerns.