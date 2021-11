Die drei Forchheimer Weihnachtsengel für die Adventszeit 2021 stehen nun fest: Grace Matandika (23) aus Forchheim, Leonie Müller (25) aus Forchheim und Hannah Stöhr (21) aus Leutenbach werden den Prolog am diesjährigen digitalen Adventskalender sprechen, gibt die Stadt Forchheim in einer Pressemitteilung bekannt.

Jeden Abend in der Zeit vom 1. bis 23. Dezember jeweils um 18:30 Uhr erscheint ein Engel am neuen Forchheimer Adventskalender und darf aus der Lostrommel mit 40.000 Losen das Glückslos für den*die Tagesgewinner*in ziehen. Der Hauptgewinn – ein Auto – wird am Heiligen Abend um 12:00 Uhr verlost. Wegen der Sanierung des Historischen Rathauses Forchheim gibt es heuer leider keinen „Schönsten Adventskalender der Welt“ am Forchheimer Rathausplatz, sondern den sogenannten digitalen „Adventskalender 2.0“ an der Fassade der Kaiserpfalz in Forchheim.

Die Jury, bestehend aus dem ehemaligen Bürgermeister der Stadt Forchheim, Franz Streit und Stephanie Endres, Mitarbeiterin der Tourist-Information, wählte aus elf Bewerberinnen die drei neuen Weihnachtsengel aus.

Franz Streit gratulierte den Weihnachtsengeln zu ihrem neuen Amt: „Ich freue mich sehr, nach dem pandemiebedingtem Ausfall im letzten Jahr, nun diese freudestrahlenden Mädchen als die nächsten drei Forchheimer Weihnachtsengel vorstellen zu dürfen! Die Entscheidung fiel uns nicht leicht. Wir hatten viele tolle Bewerberinnen, die uns überzeugt haben. Leider konnten wir nur drei Favoritinnen auswählen. Wir hoffen, dass sich Bewerberinnen, die dieses Jahr nicht dieses wunderbare Amt übernehmen konnten, sich nicht entmutigen lassen und sich im nächsten Jahr wieder bei uns bewerben.“