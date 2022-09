Am Mittwochnachmittag kam es zu einem versuchten Diebstahl in einem Forchheimer Getränkemarkt. Die Langfinger scheiterten am Ende an ihrer eigenen Unfähigkeit - und den wachsamen Augen eines Angestellten.

Ein Mitarbeiter eines Getränkemarktes in der Hans-Böckler-Straße konnte drei Personen dabei beobachten, wie diese das Geschäft mit leeren Rucksäcken betraten. Beim Verlassen des Getränkemarktes waren die Rucksäcke jedoch sichtbar gefüllt.

Diebe füllen Rucksäcke mit Flaschen - Angestellter bemerkt Tat sofort

Deshalb ergab sich für den Angestellten der Verdacht des Ladendiebstahls. Bei der Durchsuchung der Rucksäcke durch die Polizei konnten neun Flaschen Spirituosen im Gesamtwert von 360.- € aufgefunden werden.

Das ungeschickte Verhalten wird nun ordentlich teuer für die Diebe. Die drei Männer im Alter von 25, 27 und 28 Jahren müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / beboplu