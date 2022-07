"Die Kirchturmuhr schlägt die späte Stunde: Nacht in Forchheim! Bei Laternenschein gehen Sie mit Vinzent, einem hartgesottenen, ehemaligen Söldner des Dreißigjährigen Krieges, der sich jetzt als Wächter der Nacht verdingen muss, durch dunkle Forchheimer Gassen." Wie die Stadt Forchheim wirbt, sei die Nachtwächterführung des Pfalzmuseums Forchheim „In den dunklen Gassen Forchheims - Vom Söldner zum Nachtwächter“ ein Spaß für die ganze Familie und startet am Samstag, 06. August 2022, um 21 Uhr.

Vinzent (Ludwig Daffner) und Kuni (Jutta Daffner) bewachen demnach in den Abendstunden die Stadt, damit die wackere Forchheimer Stadtbevölkerung auch sicher in ihren Betten schlafen kann. Doch Vinzent sei dem Biere allzu gut zugetan. Das führe bisweilen dazu, dass sein treues Eheweib Kuni seinen Dienst verrichten müsse. Und so treffe man Vinzent oder Kuni oder auch beide zusammen des Nachts mit Hellebarde "Elfriede" und Laterne "Lucia" in den Gassen, wenn es heiße: „Kommt Ihr Leut ́ und lasst Euch sagen, die Uhr will gleich Zwölfe schlagen...".

Treffpunkt für die Führung sei im Innenhof des Pfalzmuseums Forchheim, Kapellenstr. 16. Die Familienführung finde einmal im Monat statt. Eine Voranmeldung sei nicht notwendig.

Weitere Termine 2022 für die Nachtwächter-Führung mit Kuni und Vinzent sind: 03.09., 01.10., 05.11., 03.12.2022 (bis September jeweils um 21 Uhr, ab Oktober jeweils um 19 Uhr).

Die Führungsgebühr beträgt 9 Euro für Erwachsene und 4,50 Euro für Kinder (bis 12 Jahre).