Theater auf vier Rädern: In Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Forchheim gastiert das Theater Erlangen an einem besonderen Ort: Mitten im Kellerwald! Und wie die Stadt Forchheim erklärt, ist nicht nur das ungewöhnlich, denn das Publikum nimmt nicht wie üblich vor einer Bühne Platz, sondern sitzt mitten im Geschehen und das ist in diesem Fall ein Bus.

Der Hintergrund: Das Theater Erlangen hat im Rahmen seines Projekts „Theater on the road“ einen Regionalbus zu einer kleinen, fahrbaren Bühne umgebaut und steuert ab Mai 2022 damit ungewöhnliche Standorte an.

Am Dienstag, 7. Juni 2022 haben Familien mit Kindern ab acht Jahren die Gelegenheit, das Theaterstück „Die Reise zum Mittelpunkt des Waldes“ auf dem Oberen Festplatz im Kellerwald zu besuchen.

Zum Inhalt: Der Wald ist groß und unerbittlich. Der Wald kann tödlich sein, wenn man zu doof für ihn ist. Und im Wald ist eigentlich jeder, der nicht der „Reuber“ ist, ziemlich doof - findet der „Reuber (der, das sei nur am Rande erwähnt, in diesem Fall ein Räuber mit e ist). Einen echten Forscher schreckt das nicht ab. Mitten im Wald hat sich Markus Michalik vom Reuber ausrauben lassen. Markus, unerschrocken, aber sportlich wie ein Sack Schrauben, ist ihm voller Forscherdrang querwaldein hinterhergestapft. Dabei hat er alles über den Wald erfahren: Was man isst, wo man schläft und wann man besser den Rand hält. Denn wer den Reuber verstehen will, muss den Wald verstehen. Und damit fängt das Abenteuer erst richtig an...

Di 07.06.2022 | 14:30 & 16:15 Uhr | Kellerwald, Oberer Festplatz

Veranstalter Theater Erlangen in Kooperation mit der Stadt Forchheim

Regie & Ausstattung Franziska-Theresa Schütz

Dramaturgie Linda Best

Darsteller Ralph Jung

Preise 7,50 €, ermäßigt 4,20 €

Karten gibt es online beim Theater Erlangen https://theater-erlangen.reservix.de/p/reservix/group/370866

Schnell sein lohnt sich, die Sitzplätze sind begrenzt!