In Richtung Lichteneiche in Forchheim kann die Bus-Haltestelle Kirche St. Anna nicht bedient werden. Als Ersatzhaltestelle dient die an der Unteren Kellerstraße gelegene Haltestelle Kirche St. Anna. In Fahrtrichtung ZOB wird die Haltestelle Kirche St. Anna nicht bedient. Fahrgäste, die in Richtung Ernst-Reuter-Platz/ZOB fahren möchten, müssen bereits in Richtung Lichteneiche zu den entsprechenden Abfahrtszeiten für die Richtung Lichteneiche zusteigen. Das teilt das Landratsamt Forchheim mit.