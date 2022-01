Der AWO Bücher-Basar in der Klosterstraße 19, gegenüber der Hauptsparkasse in Forchheim, am kommenden Samstag, den 8. Januar, von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Bücherfreunde finden hier jede Menge Romane und Krimis, hauptsächlich im Taschenbuchformat, und auch im Bereich Sachbuch gibt es eine große Auswahl, teilt der AWO Kreisverband Forchheim e.V. mit.

Außerdem gibt es Kinder- und Jugendliteratur und eine Vielzahl an Reiseführern. Geöffnet ist regulär montags von 14 bis 16 Uhr und mittwochs sowie freitags von 10 bis 12 Uhr.

Der Verkauf wird von Ehrenamtlichen organisiert und durchgeführt, das Geld aus dem Bücherverkauf fließt in den AWO Familienfonds. Unter Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln freuen sich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen auf Ihren Besuch.