Am Samstagabend (6. Februar 2021) hat ein bewaffneter Täter eine Tankstelle in Forchheim überfallen. Gegen 16.48 Uhr wurde der Überfall-Alarm der Tankstelle in der Bayreuther Straße ausgelöst, woraufhin die Polizei zum Tatort ausrückte.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte, war der Täter mit einem Messer bewaffnet, als er die Tankstelle betrat. Der Räuber konnte zwar mit der Beute flüchten, wurde aber bereits gegen 17.30 Uhr in der Nähe des Tatortes von Beamten der Polizei festgenommen.

An der Suche nach dem Täter war am frühen Samstagabend auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Täter befindet sich inzwischen in Polizeigewahrsam. Das Messer und die Beute konnten sichergestellt werden, wie der Polizeisprecher erklärte. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.