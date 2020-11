Forchheim aktualisiert vor 27 Minuten

Einsatz

Polizei-Großeinsatz: "Bewaffnete Person" am Bahnhof in Forchheim

Am Samstag läuft in Forchheim und Baiersdorf ein Polizei-Großeinsatz. Zeugen hatten eine "bewaffnete Person" unter anderem am Forchheimer Bahnhof gemeldet. Am Mittag fasste die Polizei einen Jugendlichen.