Das griechische "Gasthaus Krone" in Forchheim hat nach 20 Jahren zum 31. Dezember 2022 seine Türen für immer geschlossen. Das Restaurant in der Reuther Straße in Forchheim war äußerst beliebt.

In den sozialen Medien hat der Inhaber die Gründe für die Schließung verkündet und sich von seiner Kundschaft verabschiedet.

"Wir hofften, dass es besser wird": Inhaber erklärt Schließung

"Mit der Kombination aus knappen Rohstoffen, steigender Inflation, immer teurer werdenden Energiepreisen und Personalmangel wurde es für uns immer schwieriger, den Kopf über Wasser zu halten", heißt es in einem Facebook-Post. Dazu kämen noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die auch drei Jahre nach Ausbruch noch zu spüren seien.

Trotzdem habe man alles gegeben, um es nicht zur Schließung kommen zu lassen: "Wir haben von Anfang an viel Liebe, Kraft und in der jüngeren Vergangenheit auch viel Geduld für die angespannte Situation aufgebracht. Wir hofften von Monat zu Monat, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, dass es doch endlich besser werden müsste." Jeden Tag habe der Wirt überlegen müssen, ob sich das Betreiben der Taverne überhaupt noch lohne.

Die Preise massiv zu erhöhen sei auch nie eine Alternative gewesen: "Die ganzen Preiserhöhungen unverhältnismäßig auf unsere Speisen umzulegen, war für uns nie eine Option. Wir wollten eine Taverne für alle sein – und bleiben." Deswegen habe man sich dazu entschieden, in der "Krone" in Forchheim Ende 2022 aufzuhören: "Da wir auch für das kommende Jahr keinen Lichtstreifen am Horizont erkennen können, sehen wir keinen anderen Weg, als dieses Kapitel zu schließen."

Auch interessant: "Wir hatten einen Traum" - Freunde eröffnen neuen Pizza-Laden - mit besonderem Konzept