Ein 26-jähriger Arbeiter wurde am Montagnachmittag (28.03.2022) schwer verletzt, als er im Rahmen einer Baustellenbegehung An der Lände durch einen Deckenschacht zirka 7,5 Meter in die Tiefe auf das darunterliegende Geschoss stürzte, wie die Polizeiinspektion Forchheim berichtet.

Er zog sich dabei mehrere Frakturen am Körper zu und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Die Polizeiinspektion Forchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Marcel Kusch/dpa