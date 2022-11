Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz informiert zum Thema "Geburt im Klinikum in Forchheim" im Konferenzsaal des Klinikums (1. UG Raum 101) am Dienstag, dem 29. November 2022, um 18.30 Uhr in der Krankenhausstr. 10 in Forchheim.

Wie das Klinikum Forchheim erklärt, erläutern Chefarzt Dr. Stefan Weingärtler und Hebammen, worauf es vor, während und nach der Geburt ankommt.

Es gelte FFP 2-Maskenpflicht im gesamten Haus.

Für die anschließende Kreißsaalführung sei ein negatives Coronaschnelltestergebnis (max. 24 Stunden alt) notwendig.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de (Archivbild)