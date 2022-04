Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte vergangenen Samstag wieder der Swim and Run des SSV Forchheims stattfinden.

Wie der SSV Forchheim berichtet, entschied sich die Triathlonabteilung, die Veranstaltung für Kinder vereinsintern auszurichten. Bereits an vier Sonntagen vor dem Wettkampf habe auf der Sportinsel ein Triathlontraining stattgefunden. An jedem Sonntag seien jeweils mehr als 30 Kinder in zwei Altersgruppen mit verschiedenen Spielen und Technikübungen für den Triathlonsport begeistert worden. Insgesamt seien 63 Kinder beim Swim and Run angemeldet gewesen. "Trotz eisiger Temperaturen und einsetzendem Schneefall waren nur wenig Absagen zu vermelden."

Um 8.30 Uhr wurden demnach die ersten Schwimmstrecken im Königsbad absolviert. Je nach Jahrgang der Kinder seien Strecken zwischen 50 und 400 m geschwommen worden. "Nach einer kurzen Erholung fanden sich die Kinder auf der Sportinsel in Forchheim ein. Beim Laufen waren – je nach Alter – zwischen 200 m und 3.000 m zu absolvieren. Die Laufdurchgänge erfolgten als Jagdstart. Dies bedeutet, dass die Kinder – je nach Schwimmzeit – nacheinander starteten. Bei der Jugend A konnte sich Jorgo Distler ganz knapp vor Niklas Schmidt als Sieger durchsetzen. Als Finishergeschenk erhielten die Kinder ein SSV-Triathlon-Stirnband und eine Sportflasche", so der Verein.

"Der anschließend geplante Koordinationsparcours konnte aufgrund der schneebedeckten Flächen leider nicht durchgeführt werden. Bei Kaffee, Tee und selbstgebackenem Kuchen konnten sich die TeilnehmerInnen aufwärmen. Die Kinder freuten sich besonders über die Medaillen, die nach erfolgreicher Teilnahme verliehen worden sind."