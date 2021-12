Forchheim vor 15 Minuten

Belästigung

52-Jähriger belästigt Pflegerin und tritt Taxifahrer in den Genitalbereich

Ein 52-Jähriger hat am Montag (13.12.2021) die Angestellte einer Tagespflegeeinrichtung in Forchheim belästigt. Außerdem trat er einem Taxifahrer in den Genitalbereich. Die Nacht musste der polizeibekannte Mann in einer Zelle verbringen.