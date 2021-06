Die Bauarbeiten in der Nürnberger Straße in Forchheim dauern weiterhin an. Die betroffenen Buslinien fahren bis auf Weiteres die Umleitungen wie bisher. Die Ersatzhaltestellen Klosterstraße und Nürnberger Tor bleiben weiter bestehen. Das Ende der Maßnahme werde rechtzeitig bekannt gegeben. Das teilt das Landratsamt Forchheim mit.