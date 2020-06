Förderverein unterstützt den Spielmannszug Jahn Forchheim

In seinen besten Zeiten waren es schon einmal über 120 Musiker, mit denen der Spielmannszug Jahn Forchheim am Großen Annafestzug hinauf auf die Keller marschiert ist. Im Lauf der Jahre hat sich die Zahl der Aktiven aus verschiedenen Gründen auf derzeit 60 Musiker verringert. Vor kurzem hat sich deshalb ein Förderverein gegründet, der den Spielmannszug dabei unterstützen will, den Klangkörper in seinem Bestand zu erhalten und wenn möglich sogar wieder zu alter Größe zu führen. Im Mittelpunkt der Bemühungen steht ein neues Ausbildungskonzept, mit dem sich das traditionelle Orchester zu Weihnachten selbst beschenken will. Vor Jahren schon hatte Lilo Penkert eine Idee. Mit Sorge beobachtete sie den Trend, dass sich immer weniger junge Menschen der Blasmusik zuwandten. Ein neues Konzept musste her. Doch gerade die Ausbildung des Nachwuchses kostet viel Geld. Das weiß die Musikerin aus Fürth, die sich bis mit ihrem Sohn Michael um die Flötengruppen kümmert. Dabei schlagen nicht nur die Miete für die Probenräume, die Anschaffung des Notenmaterials und die Reparatur der Instrumente zu Buche. Auch die Anstellung qualifizierter Dirigenten hat ihren Preis. Die Zeiten, in denen ein Raimund Schuh aus Ebermannstadt 17 Jahre lang ehrenamtlich und ohne Aufwandsentschädigung den Taktstock geschwungen hat, sind auch beim Spielmannszug lange vorbei.

Seit zwei Jahren im Amt

Seit zwei Jahren gibt es nun eine neue Abteilungsleitung. Die Doppelspitze aus Dominik Trautner und Günther Meier musste auf die immer schwieriger werdenden äußeren Umstände und den Rückgang der Einnahmen aus Festzügen und Auftritten reagieren. Und so erinnerte man sich an Lilo Penkerts Idee und bereitete die Gründung eines Fördervereins vor. Auf dessen Gründungsversammlung - noch vor der Corona-Krise im März im VfB-Heim - waren 34 Menschen jeden Alters zugegen. Der älteste Anhänger des Spielmannszugs zählte 88 Jahre, die jüngste Musikfreundin gerade einmal 16 Jahre. Ihr als Jugendlicher, aber auch den noch Jüngeren soll in Zukunft ein attraktives Angebot auf und neben der Bühne unterbreitet werden, denn mit den Kindern sollen auch Eltern und Großeltern kommen.

Musikalische Früherziehung

Ein Hauptaugenmerk will der Spielmannszug deshalb auf die musikalische Früherziehung legen. Bei den ganz Kleinen soll die Liebe zur Musik, insbesondere zu den Spielmannsflöten und den Landsknechtstrommeln, geweckt werden. Diese Instrumente kann man andernorts gar nicht kennenlernen. "Wir haben das Glück, viele Lehrer und Erzieher sowie Hort-Mitarbeiter im Verein zu haben", sagt Beisitzer Schuh. Immerhin sei der Spielmannszug mit seinen Konzerten ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt. Mit den internationalen Festivals sei er seit über einem halben Jahrhundert in der Völkerverständigung aktiv und genieße einen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Das liege eben auch an der einzigartigen Besetzung, die so keine Blaskapelle weit und breit bieten könne.

Auch Ehemalige gewinnen

Nun will der Förderverein unterstützend wirken. Zum einen soll mit einem überschaubaren Jahresbeitrag von 20 Euro ein finanzielles Polster aufgebaut werden, um die Anstrengungen im Nachwuchsbereich schultern zu können. Zum anderen möchte der zurzeit fünfköpfige Vorstand die Augen und Ohren offenhalten, um ehemalige Musiker wieder zu gewinnen oder Erwachsene für Fanfare, Lyra und Trommel zu begeistern. "Damit wir in zwei Jahren voller Zuversicht unser 70-jähriges Bestehen feiern können", hofft Abteilungsleiter Trautner. Die Voraussetzungen dafür stehen nach Vereinsangaben gar nicht schlecht, wenn man sehe, dass die Gründungsmitglieder des Fördervereins aus Forchheim und auch aus Eggolsheim, Wiesenthau und Ebermannstadt kommen. Dominik Trautner erklärt: "Wir verstehen uns als große Familie."

An der Spitze

An der Spitze des Fördervereins stehen ein ehemaliger Abteilungsleiter wie Josef Siebenhaar aus Forchheim und sogar jemand, der bislang noch gar kein Mitglied im Spielmannszug ist: Klaus Schütz (64) aus Buckenhofen ist schon seit Jahrzehnten einer der größten Fans des Orchesters. Als früherer Musiklehrer an der Realschule Forchheim und langjähriger Dirigent und Vorsitzender des Musikvereins Eggolsheim ist er vom Fach. Sein Credo lautet: "Die Jugendförderung ist das A und O." Siebenhaar hingegen ist gleich in zweifacher Hinsicht der älteste Aktive an der Klarinette, sowohl was die 71 Lebensjahre als auch was die Einsätze am Mundstück angeht. Seit 1964 hält er nun schon den Ton.

Große Hoffnungen

Große Hoffnungen setzt die Schatzmeisterin Silvia Heilmann (49) aus Kauernhofen auf die Umsiedlung in den Norden Forchheims. Dort ergäben sich ab dem Frühjahr 2021 exzellente Möglichkeiten, so die "Spielerfrau". Sie selbst beherrscht zwar kein Instrument, dafür aber die Zahlen, wie man bei der FFW Kauernhofen weiß, wo sie lange Zeit die Kasse geführt hatte. Sie engagiert sich für den Spielmannszug, immerhin spielt ihr Mann Thomas Heilmann eine der so gefragten Tuben.

Wenn es mit den Probenräumen klappt, dann muss der Junglehrer und neue Schriftführer Fabian Mohr (29) aus Forchheim auch nicht immer wieder aufwendig sein Schlagzeug auf- und wieder abbauen. "Das dauert dann jeweils eine gute halbe Stunde", berichtet er. Dann kann er sich noch mehr auf die Musik konzentrieren, vor allem auf die Musikalische Früherziehung, die er sehr gerne mit übernehmen will.

Kontakt

Wer den Förderverein unterstützen will, kann sich an einen der beiden Vorsitzenden wenden. Klaus Schütz ist unter Telefon 0171/1760882 zu erreichen, Josef Siebenhaar unter 09191/4725. Inzwischen wurde auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Man kann ab sofort per E-Mail einen Antrag auf Mitgliedschaft im Förderverein Spielmannszug Jahn Forchheim stellen unter der Adresse foerderverein-spz@gmx.de.