Die Verteilaktion des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege von einer Million FFP2-Masken an pflegenden Angehörige findet ab Montag, 25. Januar, auch in der Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich statt. Je Hauptpflegeperson werden einmalig drei FFP2-Masken kostenlos ausgegeben. Die pflegebedürftige Person muss in der Gemeinde Effeltrich beziehungsweise in Poxdorf amtlich gemeldet sein. Das Originalschreiben der Pflegekasse mit Feststellung des Pflegegrades der pflegebedürftigen Person muss zusammen mit dem Personalausweis (Hauptpflegeperson) bei der Abholung vorgelegt werden. Um eine Terminvereinbarung im Einwohnermeldeamt der Verwaltungsgemeinschaft unter Telefon 09133/77920 oder per E-Mail an info@effeltrich.de wird gebeten. red