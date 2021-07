Ebermannstadt vor 9 Stunden

Messerangriff

Familienstreit auf offener Straße eskaliert: 53-Jährige sticht auf 32-Jährigen ein - der Mann stirbt

In Ebermannstadt hat am Samstagvormittag (17. Juli) eine 53-Jährige einen 32-jährigen Familienangehörigen auf offener Straße erstochen. Der Mann starb noch am Tatort.