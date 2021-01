Ein entlaufenes Rind hat am Freitag einen Polizeieinsatz in Kirchehrenbach ausgelöst. Gegen 16.45 Uhr wurde der Polizei Ebermannstadt das entwichene männliche Rind mitgeteilt. Nach mehrfachen erfolglosen Versuchen der Besitzer, das Tier einzufangen, wurde ein Tierarzt aus Hundshaupten mit einem Betäubungsgewehr hinzugezogen. Da sich das Rind jedoch zwischenzeitlich im Dunklen entfernt hatte, sollten die eingesetzten Beamten vor Ort durch einen Polizeihubschrauber unterstützt werden. Da das Betäubungsmittel am Rind kurz darauf keinerlei Wirkung zeigte, das Tier immer aggressiver wurde und unkontrolliert in Richtung B 470 unterwegs war, musste dieses letztendlich mittels eines besonders geschulten Schützens der Polizeiinspektion Ebermannstadt erlegt werden.