Forchheim/Geschwand vor 32 Minuten

Zeugenaufruf

Einbrecher treiben ihr Unwesen in der Region Forchheim: Kripo ermittelt - wer kann Hinweise geben?

Ein Bewohner verließ am Freitagnachmittag für rund eineinhalb Stunden seine Wohnung. In dieser Zeit gelang es Einbrechern, in die Wohnung zu gelangen und diverse Elektroartikel zu stehlen. Einen weiteren Einbruch gab es in einem Einfamilienhaus. Die Polizei bittet um Hinweise.