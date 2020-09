Bei einem Unfall in Walkersbrunn (Gräfenberg) am Rande der Fränkischen Schweiz erlitt am Sonntagabend gegen 18 Uhr eine Person schwerste Verletzungen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken in einer ersten Meldung mitteilt. Eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Offenbar ist das Fahrzeug der beiden Verletzten von der Straße abgekommen und in eine Böschung gerast. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Hinweis: Es handelt sich um eine Erstmeldung. Wir aktualisieren diese, sobald weitere Informationen vorliegen.