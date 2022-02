Das Standesamt der großen Kreisstadt Forchheim teilt mit, dass ein spontanes Vorsprechen ohne vorherige Terminvereinbarung nicht möglich ist.

Ein Termin für einen persönlichen Besuch im Standesamt muss vorab telefonisch vereinbart werden unter Tel.: 09191 714-230; -344 oder -233 (Montag - Mittwoch: 08:00 – 12:00 Uhr; Donnerstag: 08:00 – 17:30 Uhr und Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr). Die telefonische Vorab-Reservierung eines Trautermines ist möglich, wie die Stadt Forchheim erklärt.

Trauungen werden werktags jeweils Montag- bis Freitagvormittag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:40 Uhr durchgeführt. Die Eheschließungen erfolgen in der Regel im Trauungszimmer im Standesamt in der Sattlertorstraße 5.

Weitere Informationen sind auf der städtischen Homepage unter dem Link www.forchheim.de/stadt-und-politik-gestalten/was-erledige-ich-wo/standesamt abrufbar.