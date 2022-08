Egloffstein vor 34 Minuten

Einbruch

Einbrecher nutzen Urlaubszeit: 20.000 Euro aus Einfamilienhaus in Oberfranken erbeutet

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es in der Zeit von Donnerstagmorgen bis Mittwochabend im Kreis Forchheim gekommen. Die Einbrecher*innen nutzten offenbar die Zeit, in der sich die Familie im Urlaub befand. Sie konnten Bargeld im fünfstelligen Bereich erbeuten.