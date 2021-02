Egloffstein trauert um Altbürgermeister Christian Meier: Am Samstag (13. Februar 2021) verstarb Christian Meier im Alter von 79 Jahren.

Christian Meier wurde am 2. Juli 1941 geboren. Er war Altbürgermeister, Ehrenbürger des Marktes Egloffstein, Träger der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber und Träger der silbernen Ehrenmedaille des Bezirks Oberfranken. Nun ist er am 13. Februar 2021 verstorben. In einem Nachruf würdigt der Markt Egloffstein seinen Ehrenbürger.

Nachruf auf Christian Meier: 32 Jahre lang Bürgermeister von Egloffstein

Nachruf des Marktes Egloffstein: "Christian Meier war von 1976 bis 2008 – 32 Jahre – 1. Bürgermeister des Marktes Egloffstein. Von 1990 bis 2008 vertrat er die Belange seiner geliebten Heimat im Kreistag des Landkreises Forchheim. Von 1976 bis 2008 war er Vorsitzender des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung im Trubachtal.

Altbürgermeister Christian Meier verstarb am Samstag mit 79 Jahren. Foto: Markt Egloffstein

Unermüdlich, mit großem persönlichen Einsatz und viel Herzblut setzte er sich zeitlebens für unsere Gemeinde ein. Wir verlieren in ihm einen Botschafter Egloffsteins und des Trubachtals sowie einen guten und väterlichen Freund. Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren!

Unser tief empfundenes Mitgefühl gehört in diesen Stunden seiner Frau Lilo und seiner Familie. Im Namen aller Beschäftigten des Marktes und des Abwasserzweckverbandes sowie aller Marktgemeinderäte und –rätinnen und aller Gremiumsmitglieder

Stefan Förtsch (1. Bürgermeister), Niki Thäter (2. Bürgermeister), Günter Polster (3. Bürgermeister)."

Altbürgermeister verstorben: Gemeinde Egloffstein richtet digitales Kondolenzbuch ein

Die Beisetzung des Altbürgermeisters findet aufgrund der aktuellen Infektionsschutzbestimmungen im engsten Familienkreis statt. Aus diesem Grund hat die Gemeinde auf ihrer Homepage ein digitales Kondolenzbuch eingerichtet. Die gesammelten Einträge werden anschließend an Christian Meiers Familie übergeben.