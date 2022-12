Das war kein besinnlicher Heiligabend: Eine Familie in Eggolsheim im Landkreis Forchheim erlebte einen ziemlichen Schreck am 24. Dezember. Gegen 22.30 kam es an dem Wohnhaus in der Straße "An der Brettig" zum Brand der Haustür. Das Feuer breitete sich ersten Informationen zufolge im Eingangsbereich aus und setzte auch das Vordach des Hauses in Brand.

Die fünf Bewohner*innen des Gebäudes befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Haus. Sie konnten sich aus dem Haus retten und wurden mit leichten Rauchvergiftungen vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und laut Bericht der Polizei in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Den Schaden beziffert die Polizei aktuell auf rund 80.000 Euro. Durch die starke Rauchentwicklung ist das Wohnhaus derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner werden vorläufig in der Nachbarschaft unterkommen.