Eggolsheim vor 53 Minuten

Körperverletzung

Briefübergabe eskaliert: Mann zerreißt ehemaligem Vermieter Hemd und Jacke

Ein Vermieter ist am Wochenende im Kreis Forchheim verletzt worden, als er seinem Ex-Mieter einen Brief einwarf. Dieser wurde aggressiv und griff ihn vor seinem Haus an.