In Eggolsheim kam es am Donnerstag (19.08.2021) zu einem Unfall mit zwei Verletzt. Die Polizei Forchheim berichtet, dass ein 22-Jähriger auf der Feuersteinstraße zwischen dem Ortsteil Drosendorf und Feuerstein verunglückt ist.

Der junge Fahrer war auf nasser Fahrbahn mit seinem Wagen ins Schleudern geraten. Das Auto überschlug sich letztendlich. Vermutlich war der 22-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Zwei Verletzte und 80.000 Euro Schaden bei Unfall im Kreis Forchheim

Er und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 80.000 Euro.

Vorschaubild: © Jens Kalaene (dpa-Zentralbild)