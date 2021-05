Die Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich hat ein Corona-Schnelltestzentrum für die Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Dieses wird auf rein ehrenamtlicher Basis betrieben und öffnete erstmals am Samstag, 08.05.2021 seine Türen. Das teilt das Landratsamt Forchheim mit.

Das Testzentrum befindet sich im bzw. am Sportheim (Jahnstraße 5 in Effeltrich) des ortsansässigen Sportvereins, der DJK-SpVgg Effeltrich 1924 e.V., welches seit geraumer Zeit auch behindertengerecht umgebaut wurde. Das Testzentrum ist vorerst an folgenden Tagen ohne Voranmeldung geöffnet:

Samstag und Sonntag von 08:00 bis 10:00 Uhr.

Testen lassen können sich alle Personen ohne Symptome auf Corona.

Nähere Informationen finden Sie ebenfalls auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich (www.vg-effeltrich.de).

Neben der Schnellteststation in der Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich öffneten am Wochenende noch folgende Testzentren: