Ebermannstadt vor 1 Stunde

Mord

"Sehr verwerfliche Tat": Hartes Urteil gegen 54-Jährige, die Ex-Schwiegersohn erstach

Die Tat löste Bestürzung aus: Eine 54-Jährige soll ihren Ex-Schwiegersohn in Ebermannstadt ermordet haben. So sieht es zumindest das Gericht in Bamberg - und fällt ein deutliches Urteil.