Am Montagmorgen (27. Februar 2023) wurde der Polizeiinspektion Ebermannstadt ein Verkehrsunfall in der Breitenbacher Straße gemeldet, bei dem eine Autofahrerin schwere Verletzungen erlitt.

Zum Unfall kam es, als ein 33-jähriger Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug auf den Parkplatz eines Drogeriegeschäftes in der Breitenbacher Straße abbog. Dies erkannte die ihm nachfolgende 45-jährige Autofahrerin wohl nicht rechtzeitig und fuhr auf das Heck des Lasters auf.

Kollision zwischen Laster und Auto in Ebermannstadt - Frau schwer verletzt

Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie in das Krankenhaus nach Forchheim gebracht werden musste. Am Lastwagen entstand ein Schaden von circa 500 Euro, der Wagen der Frau war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hier belief sich der entstandene Sachschaden auf etwa 14.500 Euro.

Vorschaubild: © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild