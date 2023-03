Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Freitag (10. März 2023) in der Bahnhofstraße in Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Ebermannstadt mit.

Kurz vor 16 Uhr erhielt die Polizei demnach die Mitteilung über eine schwarz vermummte Person mit einer Schusswaffe. Unter Einbindung mehrerer Streifen aus den Nachbardienststellen konnte schließlich tatsächlich eine vermummte Person lokalisiert und in Gewahrsam genommen werden.

Kreis Forchheim: Gesichtsmaske löst Polizeieinsatz in Ebermannstadt aus

Wie sich herausstellte, trug der junge Mann keine Waffe bei sich, sondern spielte an seinem Handy. Beim Tragen seiner schwarzen Gesichtsmaske habe er sich nichts dabei gedacht, berichtet die Polizei.

Hinweise auf geplante Straftaten konnten in Rahmen der Ermittlungen nicht festgestellt werden, weshalb der junge Mann "nach eindringlicher Sensibilisierung" wieder entlassen wurde. Inwieweit sich der Heranwachsende noch für sein unbedachtes Verhalten verantworten muss, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

