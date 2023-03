Am Mittwochabend (1. März 2023), gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit einem mehrachsigen Traktor auf der B470 von Gasseldorf kommend in Richtung Forchheim. Auf seinem Anhänger befand sich ein Wassertank, welcher mit rund 4000 Litern vermischtem Düngemittel befüllt war. Diesen hatte der Fahrer jedoch lediglich mit zwei Spanngurten befestigt an seinem Anhänger befestigt.

Auf Höhe der Kreuzung zur Breitenbacher Straße bog der 22-Jährige mit seinem Gespann nach rechts ab. Dabei kam der Anhänger, vermutlich durch die im Tank befindliche Flüssigkeit, ins Schwanken. Der Anhänger kippte nach links um und kam mitten auf der Fahrbahn zum Liegen.

Anhänger mit Düngetank umgekippt - 62-Jährige kommt mit leichten Verletzungen davon

Der Wagen einer von Drügendorf kommenden 62-Jährigen wurde vom herabfallenden Tank touchiert. Wie durch ein Wunder wurde die Frau nur leicht verletzt. Wenige Meter hinter dem ihr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Kleintransporter, der ebenfalls mit dem ihm entgegenkommenden Anhänger kollidierte.

Zwischenzeitlich entleerte sich Flüssigkeit aus dem herabgefallenen Tank. Nach Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem Landratsamt Forchheim, bestand jedoch zu keiner Zeit eine Gefährdung für die örtliche Kläranlage oder den angrenzenden Breitenbach. Die Feuerwehr aus Ebermannstadt unterstützte die Polizei bei den Absperrarbeiten und pumpte den Wassertank leer.

Die beiden Autos mussten abgeschleppt, der Anhänger aufgerichtet und der Tank wieder darauf verbracht und gesichert werden. Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen wird auf 24.000 Euro geschätzt. Gegen 20.30 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Vorschaubild: © Wolfgang Ehrecke/pixabay