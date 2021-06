Am späten Dienstagabend wurden im Wohngebiet Debert in Ebermannstadt im Landkreis Fochheim ein totes Mutter-Tier mit zwei Kitzen aufgefunden. Ebenso fielen bereits am Sonntag im Bereich zwischen Ramstertal und Debert vier mutterlose Rehkitze auf.

Die Kitze sind alleine nicht überlebensfähig. Der Jagdpächter bittet deshalb ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Hundebesitzer ihre vierbeinigen Freunde nicht ohne Leine oder unbeaufsichtigt im Waldgebiet herumlaufen lassen.