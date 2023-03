Einer Verkäuferin eines Drogeriemarkts im Markgrafenweg kam die Situation verdächtig vor: Am Dienstagmittag (21. März 2023) fiel ihr ein Mann auf, der gerade etwas im Rucksack seiner vierjährigen Tochter versteckte.

Als seine Frau mit ihm an der Kasse andere Waren bezahlte, schlug die Diebstahlsicherung Alarm - der Mann hatte versucht, einen unbezahlten Gegenstand in der Tasche seiner Tochter an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Laut der Polizeiinspektion Ebermannstadt handelte es sich bei dem Diebesgut um Bluetooth-Kopfhörer.

Misslungener Diebstahl in Ebermannstadt: Als die Mitarbeiterin den Dieb anspricht, spitzt sich die Situation zu

Als die Angestellte den 43-Jährigen daraufhin ansprach, kam es zum Streit - der 43-Jährige versuchte offenbar, den Diebstahl rückgängig zu machen und bezahlte 25 Euro. Dann verließ er den Laden und suchte das Weite. Als Beamte der Polizeiinspektion Ebermannstadt im Markt antrafen, war keiner der Beteiligten mehr vor Ort - später konnte die Familie jedoch durch eine Streife aufgefunden und verhört werden.

Nun erwartet den Mann eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Vorschaubild: © Jürgen Fälchle/Adobe Stock