Ein Trip in die Fränkische Schweiz hat am Mittwochnachmittag (11.08.2021) für zwei Kletterer mit einer unglücklichen Wendung geendet. Das Kletterduo aus München trat am Röthelfels die Tour "Ratte" an, als einer von ihnen, ein 22-jähriger Mann, sich im Vorstieg etwa eineinhalb Meter über der vierten Sicherung befand, aber keinen Griff innehatte. Mit der Zeit verließen ihn die Kräfte und er ließ sich in die Sicherung fallen, wie die Polizeiinspektion Ebermannstadt am Donnerstag (12. August 2021) berichtet.

Dabei kam er in Rückenlage und prallte mit dem Kopf in etwa zehn Metern Höhe gegen die Felsenwand. Sein 21-jähriger Kletterpartner konnte den Sturz nur noch abfangen. Da der Verunglückte keinen Helm trug, erlitt er eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf und Abschürfungen an der Hand. Er musste mit der Winde am Hubschrauber geborgen werden und wurde ins Krankenhaus Forchheim gebracht.