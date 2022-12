Ebermannstadt: Fünfköpfige Familie erlebt "Weihnachtswunder" bei Lotterie

Monatsauslosung im November 2022 brachte Geldsegen

Seit mehr als 50 Jahren bietet die Sparkasse das sogenannte "PS-Sparen" an, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Es verbinde das Sparen mit einer Lotterie. Um daran teilzunehmen, könne jeden Monat ein Los für fünf Euro gekauft werden. Dabei habe Familie Wunder aus Ebermannstadt Ende November den Hauptpreis gewonnen, berichtet die Sparkasse Forchheim. Sie wissen sogar schon, was sie mit dem Geld passieren solle.

Das "PS-Sparen" der Sparkasse funktioniert so: Um teilzunehmen, kann ein Los für fünf Euro gekauft werden. Vier Euro davon gehen auf das Sparkonto des Käufers, mit dem restlichen Euro, nimmt man an einer Verlosung teil. Dabei können monatlich zwischen fünf und 10.000 Euro gewonnen werden, so die Sparkasse.

An dieser Lotterie nehme Familie Wunder seit 2016 teil. Ende November 2022 sei es endlich zum großen Gewinn gekommen: Die Familie habe ein regelrechtes "Weihnachtswunder" erlebt und bei der Monatsauslosung den Hauptpreis über 10.000 Euro gewonnen.

Den symbolischen Scheck habe der Privatkundenberater in Ebermannstadt, Michael Zametzer, an Familie Wunder übergeben. Der Scheck habe einen besonderen Platz unter ihrem Weihnachtsbaum bekommen, so die Sparkasse Forchheim. Die Familie wisse auch schon etwas mit dem Gewinn anzufangen: Ein neues Dach für ihr Wohnhaus sei in Planung.