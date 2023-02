Ein 44-jähriger Autofahrer wurde Montagnacht (6. Februar 2023) von der Polizei Ebermannstadt in der Forchheimer Straße aufgegriffen.

Zuvor waren den Beamten mehrere Fahrfehler aufgefallen. Der Autofahrer versuchte an einer Kreuzung nach links abzubiegen, würgte den Motor aber mehrmals ab. Bei der Kontrolle stellte die Polizei starken Alkoholgeruch fest. Dass der Mann offensichtlich getrunken hatte, war zudem an seiner verwaschenen Aussprache zu erkennen. Laut Polizeiinspektion Ebermannstadt ergab sein Alkoholtest einen Wert von knapp 2 Promille. Anschließend wurde der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus nach Ebermannstadt gebracht. Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr.

Unfall durch Alkoholeinfluss: Wagenteile auf Fahrbahn gefunden

Das andere Geburtstagskind wurde später aufgegriffen. Etwa eine Stunde nach dem Vorfall wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Umkreis Kurvenschilder und Leitpfosten umgefahren worden sind und mehrere Fahrzeugteile auf der Fahrbahn lagen. Als Unfallort gab die Polizei die B470 an, auf Höhe der Burgruine Neideck. Zuerst fehlte von den Unfallverursachern jede Spur.

Allerdings erschienen später in der Nacht zwei Männer an der Unfallstelle und sammelten die Fahrzeugteile ein. Bei den Ermittlungen der Polizei konnte festgestellt werden, dass einer der beiden der Unfallverursacher war. Der 49-jährige Mann hatte in der Zwischenzeit seinen Unfallwagen versteckt und gab den Beamten nicht preis, wo sich das Auto befinde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme bei dem 49-Jährigen angeordnet. Auch dieser Mann war unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen. Der Schaden an den Schildern und Leitpfosten beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Beide Verkehrssünder mussten den Führerschein abgeben.

Vorschaubild: © pexels/pixabay.com