Ebermannstadt vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

83-Jährige übersieht Mädchen auf Tretroller - Kind gerät teils unter Auto

In Nähe des Rewe-Parkplatzes in Ebermannstadt ist es zu einem Unfall gekommen. Ein Auto erfasste ein Mädchen auf einem Tretroller. Das Kind geriet in der Folge teilweise unter den Wagen.