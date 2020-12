Am Montagabend (07. Dezember 2020) ist ein junger Mann einer Polizeistreife in Ebermannstadt im Kreis Forchheim aufgefallen. Er stand auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Oberes Tor", fuchtelte mit den Armen und schimpfte in Richtung der Beamten, wie es in der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Ebermannstadt heißt.

Bei der anschließenden Kontrolle zeigt sich der 21-jährige Mann aggressiv gegenüber den Beamten - außerdem trug er keinen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizisten belehrten den jungen Mann eindringlich, doch er weigerte sich eine Maske aufzusetzen.

21-Jähriger verweigert Maske: Ihm winkt ein saftiges Bußgeld

Der 21-Jährige erhielt einen Platzverweis und muss zudem mit einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen. Ihm winkt zusätzlich ein saftiges Bußgeld.