In eine allgemeine Verkehrskontrolle geriet am Sonntagabend ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass am E-Scooter kein Kennzeichen angebracht war. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis , so dass die Weiterfahrt untersagt und das Elektro-Fahrzeug sichergestellt wurde. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz wird der 30-Jährige angezeigt.