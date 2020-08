"Durch die Flüchtlingskrise ins Dorf gewachsen" - Heroldsbacherin erzählt von Konflikten und ihrem schönsten Geburtstag

Spielplatzes Löffelholzweg im Westen Heroldsbachs

64-jährige Gymnasiallehrerin für Geschichte, Deutsch und Sozialkunde

In der Nähe destreffen wir Petra Tauchert, die mit ihrem Fahrrad gerade einige Besorgungen erledigt hat. Bei unserer Sommerserie "Zwei Stühle - eine Stunde" ist sie die erste Person in Heroldsbach , die an einem sonnigen Dienstagmorgen Zeit findet, um mit uns ein wenig ins Gespräch zu kommen. "Gerade sind ja schließlich Ferien, da ist alles ein bisschen entspannter", verrät die, bevor sie uns zu sich nach Hause einlädt.