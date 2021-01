An Dreistigkeit kaum zu überbieten war eine sog. Corona-Party in Form einer Geburtstagsnachfeier, die am Sonntagabend von einer 28-Jährigen in der Fritz-Hoffmann-Straße, sprich: in unmittelbarer Nachbarschaft und direkt gegenüber der Polizeiinspektion veranstaltet wurde. Die Partygastgeberin sowie alle acht Partygäste erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.