Vor 30 Jahren hat der Pretzfelder Fischereiverein 300 Edelkrebse in die Trubach eingesetzt, um ihre Population nachhaltig zu fördern. In den Folgejahren war gut zu beobachten, dass sich aus den damaligen Jungtieren (Sömmerlinge) prächtige, große Krebse entwickelt haben. Allgemein gelten Krebse - die heimischen Arten sind Edelkrebs und Steinkrebs - als die Gesundheitspolizei in den hiesigen Bächen und Seen . Sie sind überwiegend nachts unterwegs. Mit ihren vier Beinpaaren und dem oft Respekt einflößenden Scherenpaar können sie kleine Nahrungstiere wie beispielsweise Insektenlarven festhalten und verzehren. Dabei werden auch verendete Fische nicht verschmäht. Dem Grunde nach vertilgt dieser Allesfresser alles, was gerade so vor die Scheren kommt. Die Fachberatung für Fischerei im Bezirk Oberfranken (Bayreuth) teilt mit, dass der Edelkrebs stark gefährdet und bis zu 80 Prozent in den Beständen und seiner Verbreitung rückläufig ist. Auch die Rote Liste Deutschlands führt ihn als vom Aussterben bedroht. Durch die Verbreitung des Signalkrebses hat mittlerweile auch die Krebspest die heimischen Gewässer erreicht. Interessanterweise verläuft die Krebspest ausschließlich für die heimischen Edelkrebse tödlich, da sie im Gegensatz zu ihren nordamerikanischen Verwandten über keine wirksame Immunabwehr verfügen, wie der Leiter der Fachberatung, Thomas Speierl, ausführt. Daher ist zum Beispiel der Edelkrebs (wissenschaftlicher Name Astacus astacus) ganzjährig geschützt ist und darf damit dem Wasser nicht entnommen werden. Gerade der Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) verdrängt bis zur kompletten Vernichtung den Edelkrebsbestand und stellt sich damit als großer Feind der heimischen Gattung dar. Ökologisch gesehen schließt mittlerweile der Signalkrebs die Lücke, die durch die Verdrängung des Edelkrebses entstanden ist.